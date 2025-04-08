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Самарские подростки заставили раздеться студента с инвалидностью и угрожали ему утоплением

Подросток с инвалидностью подвергся унижениям в Самарской области

В Самарской области 17-летнего юношу с инвалидностью заставили раздеться и прыгать в снег. Об этом сообщает 63.ru.

Подростка из села Кинель-Черкассы уже год травят его сверстники. Молодой человек стал жертвой буллинга после того, как поступил в сельхозтехникум. В начале марта инициатор травли заставил жертву войти в полынью на реке Большой Кинель и угрожал потерпевшему утоплением. По его требованию юноша снял штаны и прыгнул в снег, пока обидчик записывал происходящее на видео и смеялся над происходящим вместе с другими подростками.

Агрессор уверен, что избежит наказания, ведь у него якобы есть «крыша» в правоохранительных органах. Недавно пострадавший потерял на СВО старшего брата, а его мать пытается привлечь внимание общественности к ситуации, так как постановка организатора травли на учет в ПДН видимых результатов не принесла и ее сына «продолжают травить».

Ранее в Башкирии молодые люди избили прохожего до потери сознания.

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