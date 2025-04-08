Украина превратилась в плацдарм для современных процессов переписывания истории, а ее независимость Запад привязал к отказу от своих корней. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

По ее словам, Украина стала территорией столкновения этих двух процессов, когда страны Запада начали насильственно переписывать историю и в то же время быстрыми темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни.

Дипломат подчеркнула, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой украинцам необходимо было переписывать собственную историю и отказываться от совместного с Россией прошлого.

В конце марта Захарова заявила, что Великобритания и Франция маскируют под видом «миротворческой операции» замысел военной интервенции на Украину.

Ранее в Службе внешней разведки России раскрыли планы Запада по разделу Украины.