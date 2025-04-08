Залужный выступил с откровенным признанием о начале конфликта на Украине

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил данные американской газеты The New York Times о плотной вовлеченности Соединенных Штатов в планирование украинских военных операций с первых месяцев СВО. Слова Залужного приводит украинское издание «Страна».

Экс-главком украинской армии также подтвердил, что в апреле 2022 года был открыт специальный штаб в месте расположения Европейского командования США в немецком Штутгарте. Позже он переехал в немецкий Висбаден. Штаб, отметил Залужный, занимался «планированием операций и формированием потребностей для их реализации».

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — отметил он.

Как подчеркнул Залужный, штаб в Висбадене стал отличным механизмом взаимодействия с союзниками Киева по вопросу военных операций и удовлетворения потребностей ВСУ.

В конце марта газета The New York Times опубликовала расследование о том, насколько глубоко США участвовали в украинском конфликте, сделав вывод, что сейчас партнерство претерпевает кризис из-за различий в намерениях сторон. Кроме того, Киев предпринял ряд серьезных шагов, не согласовав их с Вашингтоном, в частности, речь идет об августовском наступлении ВСУ в Курской области. По информации издания, американские военные руководили практически всеми ударами из РСЗО HIMARS, а также курировали операцию по уничтожению Крымского моста. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об эшелонированной обороне ВСУ в Курской области.