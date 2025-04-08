Медведев исключил возможность ядерного разоружения «в ближайшие десятилетия»

Медведев: ядерного разоружения в мире в ближайшие десятилетия не будет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал невозможным ядерное разоружение в мире в ближайшие десятилетия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, обладающие ядерным оружием государства не смогут отказаться от него, даже если конфликт на Украине будет окончательно урегулирован.

«Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что всем хорошо известно, к чему может привести такое развитие событий.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил о желании начать переговоры с РФ и КНР по вопросу денуклеаризации. Глава государства отметил, что «было бы здорово», если бы все ядерные державы в мире избавились от оружия массового поражения.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контроль над вооружениями стоит на повестке дня в диалоге между Москвой и Вашингтоном. В то же время он уточнил, что при обсуждении ядерного разоружения нельзя забывать, что подобным оружием обладают и другие государства. В их числе — Франция и Великобритания.

Ранее специальный посланник Трампа сделал заявление о ядерном оружии, от которого Украина отказалась после распада СССР.