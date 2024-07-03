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Стас Пьеха о возможном дуэте с Бузовой: «Пока не готов»

Певец Стас Пьеха признался, что не хочет дуэта с Бузовой

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Личный архив

Певец Стас Пьеха признался в интервью с Лаурой Джугелией, что пока не готов к дуэту с артисткой Ольгой Бузовой.

Пьеха признался, что не хотел бы петь с «такой» артисткой, как Бузова. Джугелия спросила, к какой «такой». Она отметила, что Ольга имеет много хитов, часто выступает и гастролирует по России.

«Окей, значит это людям нравится. Но я же про свой узконаправленный стиль, про свою вкусовщину говорю», — рассказал исполнитель.

Пьеха заявил, что не слушает песни, подобные композициям Бузовой.

«Я не критикую, я не подвергаю никаким сентенциям, боже упаси. То есть народ голосует кошельком. Я знаю, что ей интересуются. Я видел, как за ней бегают толпы. Значит это имеет место быть. Но в качестве певицы, с которым я бы хотел спел на сегодняшний день – пока что нет», — уточнил артист.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Сергей Соседов заявил, что Бузовой нечего сказать на сцене.

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