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Илон Маск включил книгу о личной жизни Сталина в список рекомендуемых

Миллиардер Илон Маск опубликовал список одобренных им аудиокниг

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Амфора

Миллиардер Илон Маск опубликовал список одобренных им аудиокниг в соцсети X (бывший Twitter).

Большинство книг, рекомендуемых Маском — это книги о военной истории. Среди них есть работа Саймона Монтефиоре «Сталин: двор Красного монарха» о личной жизни Иосифа Сталина и его ближайших соратников.

«Если хотите реальные ужасы», — комментирует свой выбор он.

В список также вошли «Августовские пушки» Барбары Такман, «Чингисхан и рождение современного мира» антрополога Джека Уэзерфорда, «Американский Цезарь» Уильяма Манчестера, «Цена разрушения» Адама Туза, «В стальных грозах» Эрнста Юнкера, «Илиада» Гомера, «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря, «Двенадцать против бога» южноафриканского журналиста Уильяма Болито, «История цивилизации» Ариэля и Уильяма Дюрантов и «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека.

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