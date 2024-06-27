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Лепс установил личный рекорд, преодолев 62 км

Певец Григорий Лепс преодолел дистанцию в 62 км за 8 часов в честь дня рождения

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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Певец Григорий Лепс признался, что установил личный рекорд по ходьбе. Об этом исполнитель рассказал в своем Telegram-канале.

«На 62 года я прошел 62 км. <...> В этот раз прошел даже быстрее, чем 60 км. У меня был хороший напарник, он меня тащил», — пошутил артист.

Он также призвал своих поклонников заниматься физкультурой и пожелал им счастья и здоровья.

В комментариях фанаты назвали артиста «красавчиком» и «молодцом». Некоторые удивились, как Лепс умудрился пройти 62 км пешком в Москве.

«Просто лучший! Личным примером вы вдохновляете людей»; «Григорий Викторович умеет удивлять»; «Ого! 62 км за 8 часов. Это со скоростью почти 8 км в час? Я так бегаю», — написали под постом.

Недавно сообщалось, что невеста Лепса Аврора Киба оказалась недавней школьницей. Девушка опубликовала с дипломом об окончании школы. Оказалось, что 18-летняя возлюбленная певца училась в Московской экономической школе. Хотя до этого писали, что Киба проходит обучение в МГИМО.

Киба впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

Ранее продюсер рассказал о высоких гонорарах Игоря Николаева.

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