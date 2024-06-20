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Виктория Боня рассказала, почему ее дочь не готова стать блогером

Блогерша Виктория Боня заявила, что ее дочь не любит публичность

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Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в беседе с tnzvezdy.ru, что ее дочь Анджелина не готова становиться блогером.

Боня считает, что, несмотря на желания дочери стать звездой, она ничего не предпринимает для этого. Блогерша отметила, что Анджелина не любит публичность и быстро устает от светских мероприятий.

«Когда ей задавали такой вопрос, она говорила, что да, ей бы хотелось, это было бы интересно, а как только я говорю: «Анжелин, давай снимем урок макияжа», ответ: «Не, мам, не хочу, зачем это надо», — отметила телеведущая.

По словам Бони, Анджелина участвует в съемках и выходит в свет только по настроению. Телеведущая вспомнила, как она с дочерью посетила мероприятие, посвященное юбилею творческой деятельности Ольги Бузовой.

«Она может говорить что угодно, но на мероприятии ей было интересно ровно 10 минут, потом: «Мам, пошли домой». Энджи очень быстро устала, но ей было интересно, она хотела увидеть Ольгу, потому что любит ее, считает успешной и красивой», — рассказала знаменитость.

Ранее стало известно, что Викторию Боню отговаривают от усыновления ребенка.

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