Игорь Макаров ответил на слухи о разладе с Кудрявцевой

Хоккеист Игорь Макаров опроверг в беседе с kp.ru, что ругался с женой, телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Макаров уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой. Спортсмен признался, что чувствует себя отлично. По словам хоккеиста, у него все хорошо.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга.

В июне Макаров опубликовал совместную фотографию с Кудрявцевой. В посте он признался в любви жене. Кудрявцева поставила лайк под публикацией и сделала репост в Stories, но никак не прокомментировала слова спортсмена.

Ранее дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике.