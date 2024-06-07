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Звезда «Универа» собирает деньги на помощь ВСУ

Актриса Анна Кузина из «Универа» собирает деньги на БПЛА для ВСУ

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anna_kuzina_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Кузина, известная по роли Яны Семакиной в ситкоме «Универ. Новая общага», собирает деньги на беспилотники для ВСУ.

В соцсетях знаменитости много постов, в которых она призывает поклонников вкладывать средства на нужды ВСУ, в том числе и на БПЛА. В постах женщина критикует СВО, восхищается украинскими военными и проч. Свою страницу Кузина ведет на украинском языке, хотя еще в 2019 году ее посты были на русском.

Анна Кузина приобрела известность в России благодаря сериалам «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она сыграла в них председателя профкома Яну Семакину. Актриса родилась в 1980 году в Киеве и окончила Львовский полиграфический институт. В ее фильмографии также такие проекты, как «Zомбоящик», «По закону», «Здравствуй, мама!», «Если бы да кабы». В последний раз актриса снималась в 2019 году. По данным NEWS.ru, Кузина перестала поддерживать связь со своими коллегами по сериалу «Универ» после начала СВО.

В 2017 году актриса родила сына. О ее муже мало известно. При этом в своих постах Кузина рассказывала, что он служит в ВСУ.

Ранее актриса Ольга Будина удивилась отсутствию кино об СВО.

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