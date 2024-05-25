В райдере звезды «Майора Грома» оказался неожиданный напиток

В сеть попал райдер комика и актера Евгения Чебаткова со съемок фильма «Майор Гром: Игра». Скриншот требований звезды, среди которых оказался неожиданный напиток, опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».

В частности, в райдере актер потребовал приносить ему в гримерку два литра кваса, сэндвич с ветчиной и сыром и беспроводную колонку.

Накануне стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) после переезда в Израиль повысил гонорар за свои выступления. Ценник за концерты поднялся до €35 тысяч — на €5 тысяч больше, чем было раньше.

Кроме того, добавил источник канала, в райдере музыканта есть гримерка, оборудованная удобным креслом, диваном, столом со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo, а также требование оплаты услуг врача-фониатра при необходимости, предоставление охраны и обслуживающего персонала.

Ранее немецкий певец посоветовал жителям Германии выпить с русскими.