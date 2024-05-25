Маргариту Терехову госпитализировали с кровотечением

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным источник издания, 81-летняя Терехова почувствовала себя плохо 24 мая.

В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у Тереховой внутреннее кровотечение. Сейчас Терехова находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

В 2022 году дочь Тереховой Анна рассказывала о состоянии борющейся с болезнью Альцгеймера матери.

«Иногда очень внимательно смотрит телевизор, когда там показывают спектакли — она смотрит, как играют актеры», — призналавась Терехова-младшая.

Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера в середине 2000-х. За артисткой ухаживают родственники и сиделки.

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