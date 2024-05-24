Сергей Соседов о конфликте Пугачевой и Михайлова: «Его и не было»

Станислав Красильников/РИА Новости и Кадр из видео/alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с порталом 1msk заявил, что журналисты раздули конфликт Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой.

«Совсем неинтересно. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. У нас в СМИ много пишут о том, что не нужно. Например, раздули однажды конфликт между Пугачевой и Стасом Михайловым, хотя его и не было», — возмутился Соседов.

Он назвал Примадонну великой артисткой, хотя и отметил, что едва ли ей удастся сохранить свое величие. Соседов считает, что своими словами и поступками Пугачева себя «уронила». По мнению критика, не к каждому человеку с годами приходит мудрость.

«У кого-то появляются морщины, которые можно убрать с помощью всяких современных средств пластической хирургии, с мудростью — сложнее», — резюмировал Соседов.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Он добавлял, что уехавшие из страны звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

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