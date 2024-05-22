Инстасамка вспомнила, как переживала петь вживую на масштабном фестивале

Певица Инстасамка в интервью YouTube-каналу «Наталья Шик» вспомнила, как нервничала перед выступлением на VK Fest без фонограммы.

«Когда пошла на VK Fest, не знала, чем это обернется. Мне было очень неприятно, что это все случилось в таком формате, что я там плохо исполнила все треки. Я очень переживала. Там был живой звук, и самое главное, что когда мы были в офисе «ВКонтакте», мне сказали: «Дашка, ну что, споешь вживую?» — вспомнила Инстасамка.

Артистка призналась, что даже не представляла себе, насколько трудоемким окажется процесс подготовки к живому выступлению. Инстасамка назвала свой уровень подготовки «нулевым», так как даже не представляла, что нужно работать над своим вокалом. По словам певицы, ее трясло от нервов перед фестивалем, так как она осознала, сколько человек придет послушать ее выступление без фонограммы.

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