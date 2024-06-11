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Сальдо анонсировал суд над поваром-пропагандистом из «Правого сектора»

Сальдо: в Херсонской области будут судить экстремиста из «Правого сектора»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе будут судить участника экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России).

По словам Сальдо, 39-летний мужчина присоединился к «Правому сектору» в июне 2020 года.

«Он был поваром и комендантом одной из штурмовых бригад, а также занимался пропагандой в интернете. При этом обвиняемый прошел специальное обучение, чтобы воевать против интересов России и участвовал в сухопутной блокаде Крыма», — поделился глава региона.

Прокурор направил уголовное дело в Генический районный суд.

До этого ВС РФ ликвидировали одного из лидеров украинских националистов Николая Кохановского. Он был ликвидирован в окопе около Волчанска.

В 2017 году украинские полицейские задержали в Киеве Кохановского. Как сообщается, он открыл стрельбу из травматического пистолета.

Ранее в ЛНР задержали гражданку Украины по подозрению в финансировании террористов.

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