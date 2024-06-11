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Столтенберг признал разногласия по поддержке Украины в НАТО

Столтенберг: внутри НАТО есть разные точки зрения на помощь Украине

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Ints Kalnins/Reuters

У стран НАТО есть разногласия по поводу степени участия в координации военной помощи Киеву, но есть вероятность, что они будут преодолены к июльскому саммиту в Соединенных Штатах, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите. Но раньше мы добивались решений, и сейчас я надеюсь, что мы договоримся», — заявил генсек организации.

По его словам, в настоящее время в НАТО пытаются договориться по вопросам подготовки украинских военных, помощи Киеву в области безопасности, а также долгосрочному финансированию Украины.

Накануне британская газета The Telegraph писала, что перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки вступления. По данным издания, чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в альянсе.

Ранее в Латвии выразили надежду, что НАТО снимет ограничения на удары Украины по РФ на саммите.

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