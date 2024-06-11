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Учительница из Калининграда получила условный срок за истязание собственного сына

В Калининграде осудили учительницу, которая издевалась над сыном-школьником

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Калининграде учительница получила условный срок за истязание сына-школьника. Об этом один из участников процесса рассказал «Клопс».

Педагога судили по статье об истязании несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по его воспитанию. 11 июня Московский районный суд признал 37-летнюю женщину виновной и в качестве наказания назначил ей три года и один месяц условно. При этом прокуратура потребовала отправить подсудимую в колонию на три года.

Известно, что фигурантка настаивала, что не хотела унизить 14-летнего сына и всего лишь воспитывала его в строгости. Однако бывший муж женщины, с которым сейчас живет ребенок, заявил, что женщина регулярно избивала мальчика и называла его жирной свиньей. В своем последнем слове подсудимая утверждала, что любит своих детей и планирует воспитывать их в будущем.

Ранее экс-воспитательница частного детсада на Ямале попала под суд за истязание двух детей.

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