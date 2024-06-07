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Додик заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей

Додик: Запад планировал разделить РФ на части, Путин борется за интересы страны

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Запад планировал разделить Россию на пять частей. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

«20 лет назад Запад тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России. Желая максимально приблизиться к России, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить РФ.

Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так делать во многих частях мира, и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — заявил Додик.

По его словам, президент России Владимир Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Глава Республики Сербской назвал Путина «национальным богатством России и всего русского народа».

6 июня Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской в 2024 году демонстрирует восстановительный рост. Лидеры двух стран встретились на полях Петербургского международного экономического форума.

До этого Додик заявлял, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины не позволит на уровне всей страны ввести санкции против РФ.

Ранее Додик заявил, что Запад взбесился из-за Украины.

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