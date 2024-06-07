Стало известно отношение Байдена к плану Макрона по инструкторам на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося недавно телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил отправить военных инструкторов стран Запада на территорию Украины, однако американский лидер отверг эту идею. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден выразил беспокойство возможными последствиями подобного развития событий, поскольку представители стран НАТО могут оказаться на линии огня. По словам президента США, такой шаг может привести к эскалации конфликта, уточнили источники.

По итогам беседы Макрон и Байден не приняли никакого решения по вопросу, уточняет Politico.

6 июня Эммануэль Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях.

В этот же день он сказал, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны.

Ранее стало известно, что в Киеве не верят, что Байден продолжит поддерживать Украину.