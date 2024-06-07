Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно отношение Байдена к плану Макрона по инструкторам на Украине

Politico: Байден не поддержал план Макрона об отправке инструкторов на Украину

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося недавно телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил отправить военных инструкторов стран Запада на территорию Украины, однако американский лидер отверг эту идею. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Байден выразил беспокойство возможными последствиями подобного развития событий, поскольку представители стран НАТО могут оказаться на линии огня. По словам президента США, такой шаг может привести к эскалации конфликта, уточнили источники.

По итогам беседы Макрон и Байден не приняли никакого решения по вопросу, уточняет Politico.

6 июня Эммануэль Макрон анонсировал передачу французских истребителей Mirage 2000-5 Украине. По словам Макрона, 7 июня Франция запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на этих истребителях.

В этот же день он сказал, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны.

Ранее стало известно, что в Киеве не верят, что Байден продолжит поддерживать Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами