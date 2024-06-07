В Запорожской области заявили о готовности инфраструктуры для запуска поездов в Крым

Инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым подготовили в Запорожской области, но решение пока не принято из соображений безопасности. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По его словам, железная дорога работает, но власти пока не могут запустить гражданское сообщение в связи с тем, «что дроны долетают, ракеты долетают».

«Везде, где можно избежать скопления людей, мы избегаем», — сказал он.

Балицкий сообщил, что пассажирские перевозки могут запустить, когда линия фронта будет отодвинута за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.

В декабре 2023 года глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявлял, что Донбасс и Запорожскую область соединят новой железной дорогой. По его словам, в 2023 году в обоих регионах были проложены 140 км путей.

Ранее в Херсонской области назвали сроки начала работы ж/д сообщения от Ростова в Крым.