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Глава Минтруда оценил вероятность введения шестидневной рабочей недели в России

Глава Минтруда Котяков высказался против шестидневной рабочей недели в России

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Shutterstock

В России нет вероятности введения шестидневной рабочей недели. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, нынешнее трудовое законодательство в стране гибкое и дает сотруднику и работодателю возможность договариваться и устанавливать удобный рабочий график. Он напомнил, что по закону при переработках гражданам положена повышенная оплата труда. Также существует возможность работы в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии сторон.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал сократить рабочий день в жару «в целях защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранения благоприятных условий труда». Он отмечал, что это соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее юрист рассказала, как устроиться на работу в 14 лет.

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ПМЭФ-2024
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