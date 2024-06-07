Стали известны подробности опрокидывания автозака на юго-востоке Москвы

При опрокидывании автозака в Москве пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«На Люблинской улице в районе дома 51 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля полиции. По предварительным данным, 2 человека в транспортном средстве получили телесные повреждения», — сказали в главке.

Инцидент произошел вечером 6 июня. Предварительно, причиной стало то, что водитель автомобиля не справился с управлением.

До этого в Екатеринбурге автозак врезался в легковую машину. Известно, что средство передвижения с арестантами ехало на красный свет, водитель остановиться не пытался.

По словам представителей управления ФСИН по региону, находившиеся в автозаке люди не пострадали, транспорт также серьезных повреждений не получил. Информация о состоянии водителя легковой машины отсутствует.

Ранее в Салехарде сотрудница суда протаранила на машине автозак с подозреваемым.