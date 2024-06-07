Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации

В ночь на 7 июня Польша и союзники поднимали в воздух авиацию в связи с «интенсивной деятельностью дальней авиации» России. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил страны.

«Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации России», — говорится в сообщении, опубликованном в 05:07 мск.

1 июня сообщалось, что ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за активности российской авиации. До этого в последний раз к такой тактике прибегали 26 мая.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе передавало, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских военных самолетов в районе Балтийского моря в первом квартале 2024 года увеличилось на 20-25%. Речь идет, прежде всего, о транспортных или разведывательных самолетах России.

Ранее Польша заявила о нарушившей воздушное пространство «ракете из России».