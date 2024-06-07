Защитник «Спартака» пытался связаться с Промесом после его задержания в ОАЭ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов признался, что пытался выйти на связь с нападающим красно-белых Квинси Промесом после того, как его задержали в Дубае (ОАЭ). Его слова приводит ТАСС.

«Я написал Промесу, спросил, как дела, когда вернется. Но мне кажется, что он не прочитал мое сообщение. В прошлом месяце писал», — поделился футболист.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае. 3 июня стало известно, что Промес тренируется в компании защитника «Ливерпуля» Айзека Мабайи и форварда «Борнмута» Джамала Лоу.

До этого, 14 февраля 2024 года, суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее адвокаты Промеса ответили на вопрос о судьбе своего подзащитного.