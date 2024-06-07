Новосибирские активисты призвали стрелять в детей-квадроберов

В Новосибирске активисты собираются срывать встречи квадроберов — детей, которые подражают диким животным, пишет mk.ru.

Приверженцы этой субкультуры стараются двигаться как звери, повторять их биомеханику, время от времени устраивают сходки, демонстрируя свои успехи в этом деле. Однако какое-то время назад жители Новосибирска, возмущенные популярностью квадроберов, создали в Telegram группу, где публикуются инструкции по срыву таких мероприятий.

«Антиквадроберам» рекомендуют использовать против подростков «стреляющее оружие» и целиться им в корпус, а настроенных более агрессивно предупреждают о возможных проблемах с законом. Родители детей-квадроберов бьют тревогу, считая, что их оппоненты могут впрямую навредить несовершеннолетним.

Как рассказала мать 10-летней девочки, увлекающейся квадробикой, последняя их сходка в городе была запланирована на 25 мая, но она запретила своей дочери идти туда из-за новости о появившемся в соцсетях сообществе антиквадроберов.

«Моя дочь не пошла, потому что я ее просто не пустила. Мы все это дело отложили сейчас. Я сказала – сейчас квадробикой заниматься не надо — и объяснила, что есть люди, которые это не приемлют, и я не могу рисковать тобой. Она этим не занимается. Просто гуляет», — утверждает женщина.

Она говорит, что неприятности у квадроберов случались и раньше. Детей прогоняли, стреляя в них из детских пистолетов.

Ранее сходку подростков-квадроберов проверили тюменские полицейские.