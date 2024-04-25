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Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала среди молодежи

Сценарист Андрей Золотарев сравнил «Слово пацана» с «Нарнией» для подростков

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Тумач Продакшн

Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в разговоре с НСН объяснил популярность проекта среди молодой аудитории.

«У меня есть ощущение, что взрослые смотрели сериал из-за ностальгических вещей, либо, переживая внутреннюю травму, с которой они никуда не обращались. Такая внутренняя терапия. А для ребенка и подростка это просто «Нарния» — некий такой волшебный мир, который никогда не был знаком, поэтому это все в жанре фэнтези для них», — пояснил Золотарев.

Он также подтвердил слова режиссера Жоры Крыжовникова, что шоураннеры не пытались попасть в подростковую аудиторию — сериал задумывался как ностальгический проект для более взрослого поколения, которое застало те времена. По словам сценариста, он не может точно сказать, почему «Слово пацана» стало популярным именно среди подростков, так как это самая сложная аудитория для работы. При этом Золотарев отметил, что немаловажную роль в продвижении сериала стали мемы и фанатские видеоролики в соцсетях.

«С учетом сложной темы фильм сделан очень аккуратно, это заслуга режиссера. Понятно, что это история, которая рассказывает о человеческой трагедии, в светлых тонах снимать ее было бы странно», — резюмировал сценарист.

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