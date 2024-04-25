Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Организаторы пикника «Афиши» анонсировали первую волну артистов

Feduk и Boulevard Depo выступят на пикнике «Афиши»

close
100%
Пресс-служба пикника «Афиши»

Организаторы пикника «Афиши», который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в августе, объявили первую волну артистов, которые выступят на трех тематических сценах.

Первая сцена – классическая, с музыкой состоявшихся артистов и новичков. На сцене со специальной перформанс-программой выступит Хаски, а также «Базар» и Tim Aminov.

На второй сцене, посвященной хип-хопу и R'n'B, с эксклюзивной программой выступит Feduk. Также на сцене появится Boulevard Depo, рэпер Масло Черного Тмина, Эрик Лундмоен и другие.

На третьей сцене в Москве 3 августа выступит группа «Свидание», «Где Фантом?», «Тима ищет свет», а также молодая группа «Обстоятельства» и дуэты «Сестры» и «Манго Буста». В Санкт-Петербурге 10 августа также выступит группа «Перемотка», passmurny и «Нееет, ты что».

Во второй день на третьей сцене выступят исполнители электронной музыки, среди которых КУОК, «Лауд» и другие.

Напомним, пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа на территории СК «Лужники» в Москве, а также 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами