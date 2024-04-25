Организаторы пикника «Афиши» анонсировали первую волну артистов

Организаторы пикника «Афиши», который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в августе, объявили первую волну артистов, которые выступят на трех тематических сценах.

Первая сцена – классическая, с музыкой состоявшихся артистов и новичков. На сцене со специальной перформанс-программой выступит Хаски, а также «Базар» и Tim Aminov.

На второй сцене, посвященной хип-хопу и R'n'B, с эксклюзивной программой выступит Feduk. Также на сцене появится Boulevard Depo, рэпер Масло Черного Тмина, Эрик Лундмоен и другие.

На третьей сцене в Москве 3 августа выступит группа «Свидание», «Где Фантом?», «Тима ищет свет», а также молодая группа «Обстоятельства» и дуэты «Сестры» и «Манго Буста». В Санкт-Петербурге 10 августа также выступит группа «Перемотка», passmurny и «Нееет, ты что».

Во второй день на третьей сцене выступят исполнители электронной музыки, среди которых КУОК, «Лауд» и другие.

Напомним, пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа на территории СК «Лужники» в Москве, а также 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге.