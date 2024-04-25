Билли Айлиш рассказала, что любит мастурбировать перед зеркалом

Певица Билли Айлиш призналась в интервью The Rolling Stone, что мастурбация сделала ее более уверенной в себе.

«Не буду скрывать, но самоудовлетворение — это огромная часть моей жизни и помощь для меня. Люди должны мастурбировать, чувак. И я не могу об этом не сказать, будучи человеком, который страдает от синдрома дисморфофобии и испытывает нелюбовь к телу на протяжении всей жизни», — заявила исполнительница.

Она поделилась, что любит мастурбировать перед зеркалом: певица считает это сексуальным, а также в подобной позе она испытывает «любовь к своему телу». Айлиш считает полезным смотреть в зеркало и думать о том, как она хорошо выглядит.

«Я поняла, что наблюдать за тем, как я получаю удовольствие, очень помогает любить, принимать и чувствовать себя уверенно и комфортно», — отметила девушка.

Айлиш также пошутила, что должна иметь докторскую степень по мастурбации.

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