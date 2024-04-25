Ольга Бузова пофлиртовала с Дибровым, будучи подключенной к детектору лжи

Певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Дибров на шоу «Это нормально?» подключились к детектору лжи, чтобы задать друг другу провокационные вопросы.

В рамках шоу Дибров первым подключился к полиграфу, после чего коллега спросила его, как ему с ней работается. На это телеведущий заверил, что ему нравится сотрудничать с Бузовой, особенно ему по душе «задняя часть работы». После этого Бузова поинтересовалась у Диброва, сможет ли он ее «удовлетворить», на что мужчина ответил утвердительно.

Затем настала очередь Бузовой отвечать: ее спросили о последнем сексуальном контакте с мужчиной. Телеведущая в очередной раз заверила, что последний секс у нее был в 2021 году. После этого Дибров спросил у певицы, не планирует ли она вернуться к кому-то из своих бывших кавалеров. По словам певицы, желание вернуться к прежним отношениям абсолютно нормальное явление и подчеркнула, что все ее романы были по любви.

В марте 2024-го телеведущая Ольга Бузова возмутилась словам Диброва о свободных отношениях. Артистка считает неприемлемой идею свободных отношений. Она назвала это нечестным для другого партнера.

Ранее стало известно об операции Ольги Бузовой.