Началось слушание по делу Ивлеевой о дискредитации армии РФ

В Тверском районном суде города Москвы началось слушание по делу блогерши Насти Ивлеевой, которую обвиняют в дискредитации армии РФ. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Отмечается, что сама бывшая звезда «Орла и Решки» не приехала на заседание.

Накануне Ивлеева стала фигурантом административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Она может получить штраф до 50 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

По данным Shot, полицейские составили на блогера протокол из-за постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые были «переопубликованы». 24 февраля и 1 марта 2022 года Ивлеева выложила две публикации, где высказалась против проведения специальной военной операции и призывала российские власти остановиться. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023-го девушка скрыла их из ленты, но потом снова сделала посты доступными.

Сама блогер никак не прокомментировала информацию об административном деле. В Instagram Ивлеева не публикует посты с 27 декабря, а в Telegram-канале — с 23 марта.

Ранее Варнава объяснила, зачем купила дом в Батуми за 15 млн рублей.