Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд из-за иноагентства

Российский артист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из списка иноагентов. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.», — сказано в тексте.

12 марта сообщалось, что Мосгорсуд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда, который отказался исключать комиков Максима Галкина и Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) из реестра иноагентов.

В июне прошлого года суд отклонил иски артиста Максима Галкина, комика Семена Слепакова и журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) к Министерству юстиции с требованиями снять с них статус иностранных агентов. Во время заседания суда представитель Галкина заявила, что это нарушает право артиста на свободу слова. Представители истцов также заявляли о необоснованности решения Минюста.

Ранее число назначенных иноагентам штрафов в РФ за год выросло в 20 раз.