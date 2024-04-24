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Анита Цой призналась, что никак не может найти невесту сыну

Анита Цой рассказала, что не может найти невесту сыну

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Анита Цой в интервью «Пятому каналу» призналась, что никак не может устроить личную жизнь 31-летнему сыну.

Как сообщила артистка, подобрать ребенку невесту она решила еще в декабре. Объявила кастинг и даже нашла кандидаток, однако дальше знакомства с потенциальными избранницами дело не зашло.

По словам Цой, к девушкам она предъявляла высокие требования, однако после неудачных смотрин поняла, что нужно слегка снизить планку.

«Я открыта в социальных сетях для всех. Прям пишите, пожалуйста, мне в личку. Желательно, конечно, чтобы… Прошу прощения, без детей пока. Девственность не обязательно сохранять. Сейчас мир немножко другой, более современный. Но, по крайней мере, чтобы, может быть, занималась спортом, вела активный образ жизни», — уточнила певица.

В начале апреля Анита Цой призналась, что чуть не рассталась с мужем Сергеем на гастролях.

Артистка рассказала, что во время тура просила супруга выступать вместе с ним, однако тот был не рад этой идее. По ее словам, Сергей — не любитель выходить на сцену. Из-за этого между парой случился конфликт.

Ранее Цой рассказала, как решает проблемы с помощью иглоукалывания.

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