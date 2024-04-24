Стас Михайлов рассказал, поедет ли с гастролями за рубеж

Певец Стас Михайлов заявил, что в ближайшее время не собирается гастролировать за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Михайлова, выступать нужно там, где его ждут, и где он будет уверен, что «точно будет так, как должно быть». Артист заявил, что всегда должен управлять ситуацией.

«То есть я всегда управляю ситуацией. Если я не управляю ситуацией, то я туда не поеду, чтобы не было провокаций, зная мой взрывной характер. Не люди виноваты, а та система», — отметил исполнитель.

В марте Михайлов обратился к народной артистке России Алле Пугачевой после критики с ее стороны. Он пожелал ей здоровья.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Михайлов заявлял о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее Стас Михайлов предложил пенсионерке спеть вместе с ним на концерте.