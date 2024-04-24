«На воре и шапка горит»: Михайлов вновь обратился к Пугачевой

Певец Стас Михайлов в разговоре с NEWS.ru пожелал Алле Пугачевой здоровья после недавней перепалки.

«Не знаю, почему она принимает [мои слова] на свой счет. Вот честно вам скажу, вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете как говорят, на воре и шапка горит. Наверно так себя и ощущает. <...> Алле Борисовне я желаю счастья и здоровья, как она сама себе нарисовала», — подчеркнул Михайлов.

При этом артист признался, что не в его правилах воевать с женщинами. Михайлов считает, что Пугачевой после эмиграции не стоило высказываться о россиянах в негативном тоне. По мнению певца, уехать из страны из-за нелюбви к России и оскорблять живущих в ней людей — это разные вещи.

«Вещи нужно называть своими именами: предали значит — предали. Неважно, даже если ты уехал, но останься человеком. Не надо в публичных пространствах [оскорблять], это не место сведения счетов», — резюмировал Михайлов.

5 марта Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее Филипп Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант.