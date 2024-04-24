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Чеботина раскрыла имя своего наставника в музыке

Певица Люся Чеботина призналась, что постоянно получает советы от Киркорова

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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина призналась, что певец Филипп Киркоров постоянно давал советы и направлял ее на протяжении всей карьеры. Слова исполнительницы передает NEWS.RU.

«Мне кажется, что именно в этом заключается передача знаний из поколения в поколение», — заявила она.

Чеботина призналась, что сама планирует наставлять молодых коллег, когда станет старше. Певица добавила, что считает музыку бизнесом, который существует по принципу «заработал — вложил обратно». Этого мнения, считает Чеботина, придерживаются те молодые музыканты, которые развиваются в индустрии без продюсеров и лейблов.

Недавно Киркоров рассказал, какой неприятный случай из жизни никогда не забудет. Он признался, что однажды забыл слова своей песни «Снег» на концерте в «Олимпийском». Исполнитель назвал ужасом и признался, что никогда не забудет ту панику, которую пережил в моменте. По словам артиста, за этот инцидент ему было стыдно перед зрителями

Ранее рэпер Баста благословил девушку на брак во время своего концерта.

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