Летучая вышла в свет на костылях со стразами и рассказала об операции

Телеведущая Елена Летучая сообщила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что получила травму ноги.

По словам Летучей, ей сделали операцию. Однако подробности происшествия неизвестны. Несмотря на травму, телеведущая продолжила выходить в свет. В своих социальных сетях она опубликовала снимки на костылях, которые украшены стразами. Известно, что на таких же костылях ходила коллега Летучей Лера Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Телеведущая также заявляла, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль. 19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции.

Ранее Лариса Гузеева высмеяла хейтера Леры Кудрявцевой.