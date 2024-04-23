Матери певца-колясочника Вербенина придется доказывать его гибель в «Крокусе»

Мать певца-инвалида Максима Вербенина, которого расстреляли террористы в «Крокус Сити Холле», не может доказать его гибель. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

22 апреля певцу-колясочнику Вербенину исполнилось бы 26 лет, в этот день его мать пришла к «Крокусу», который теперь считает могилой сына. По словам матери, следователи рассказали ей, что на месте гибели не удалось найти даже его ДНК — мужчина находился в эпицентре пожара, где температура достигала 800 градусов по Цельсию.

«Я пришла туда, куда могу прийти к нему. Это первый его день рождения, в который я не обняла его», — сказала женщина.

Вербенин официально числится пропавшим без вести, поэтому на выплаты семьям погибших в теракте семья пока рассчитывать не может. Однако, говорит мать Максима, пенсию по инвалидности ему начислять уже перестали несмотря на отсутствие свидетельства о смерти.

Женщине придется доказывать гибель Максима в «Крокусе», в частности, исходя из показаний очевидцев и свидетельств девушки Максима, которую он закрыл собой от террористов. Она еще восстанавливается после пересадки кожи — у молодой женщины диагностировали ожоги 60% тела.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне мать Вербенина рассказала о странных совпадениях перед походом сына на мероприятие.

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