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Чуйков сделал предложение Муцениеце в прямом эфире

Актриса Муцениеце будет вести премию вместе со своим предполагаемым возлюбленным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Иван Чуйков предложил актрисе Агате Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов.

«Ты согласна стать моей...соведущей на Музыкальной Премии телеканала RU.TV», — сказал Чуйков.

Муцениеце перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги.

20 апреля бывшая жена Павла Прилучного появилась на красной дорожке ММКФ, держась за руку с Чуйковым, чем подогрела очередные слухи о романе пары.

При этом еще 1 апреля актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с телеведущим, намекая на новый роман. Она сопроводила снимок фразой: «В каждой шутке...» Впрочем, большинство подписчиков звезды оказались уверены, что это первоапрельская шутка Муцениеце, и пара не состоит в романтических отношениях. Затем звезд не раз замечали вместе на светских мероприятиях.

Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

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