Музей Ленина, расположенный в финском городе Тампере, закроют после 3 ноября после 78 лет работы (его открыли в 1946 году). Об этом сообщает Yle.

«Старое название уже не соответствует нашей экспозиции, оно вводит публику в заблуждение и вызывает недопонимание», — утверждает директор музея Калле Каллио.

На месте культурного учреждения собираются открыть музей восточных отношений, который, по мнению руководства, больше отвечает изменившимся потребностям посетителей. Его экспозиция будет посвящена отношениям между Россией и Финляндией, эпохе СССР, а также современному периоду вплоть до момента вхождения Финляндии в НАТО.

Каллио подчеркнул, что решение о закрытии музея Ленина не связано с влиянием инвесторов или политиков.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что ЕС должен помочь стране остановить поток мигрантов в страну, якобы идущий через РФ.

В прошлом году государство закрыло свою границу с Россией на фоне растущего числа прибывающих из таких стран, как Сирия и Сомали, а также обвинила Москву в использовании миграции в качестве оружия против скандинавской страны и ЕС.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в агрессии против Финляндии.