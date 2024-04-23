Болдуин выбил из рук активистки телефон в кафе

Актер Алек Болдуин выбил из рук активистки, которая пыталась заставить знаменитость сказать политическую речь на камеру в одном из кафе Нью-Йорка, телефон. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, девушка просила Болдуина произнести фразу: «Свободная Палестина». Она уверяла, что «отстанет» от актера после того, как он скажет эту речь. Однако звезда отказался идти на поводу у активистки и попросил сотрудников заведения вызвать полицию.

Актер также несколько раз просил покинуть заведение саму кричащую ему вслед девушку. В какой-то момент активистка начала припоминать звезде о трагедии на съемках фильма «Раст» (Rust, «Ржавчина»). После чего актер произнес: «Не могли бы вы оказать мне одну небольшую услугу?» — и выбил телефон из ее рук.

Напомним, что во время съемок вестерна в 2021 году, где участвовал Алек Болдуин, который также являлся одним из продюсеров, произошел инцидент со стрельбой из оружия, заряженного боевыми, а не пустыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Соуса был выписан из больницы через несколько часов, но оператору не удалось спасти ему жизнь. Жюри присяжных признало оружейницу проекта Ханну Гутьеррес-Рид виновной в случившемся.

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