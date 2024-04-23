«Все эти годы я влюблялся»: Шура о личной жизни

Певец Шура сделал редкий комментарий о своей личной жизни. На персональные темы перед участием в шоу «Пятеро на одного» он поговорил с изданием «СтарХит».

По словам Шуры, он никогда не раскроет секрет своей личной жизни.

«В моем мире либо вы публичная пара, которую все обсуждают, и вы готовы черпнуть грязи из желтой прессы, либо счастье храним в тишине. Все эти годы я влюблялся, мечтал, но семьи не получилось», — сказал он.

В свое оправдание Шура заявил, что он не подарок в быту и семьей считает свой коллектив и маленькую крестницу. О собственных планах когда-нибудь стать отцом 48-летний артист говорить отказался.

«Пока что я папа крестный. И моя крестница столькому меня учит во время игры с ней, что я не замечаю, как день пролетел», — говорит Шура.

Накануне Шуру засняли в Балашихе. На одном из фото певца запечатлели во время ощипывания кур на строительном рынке.

Ранее блогерша Виктория Боня пожаловалась на критику после пластики.