Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собчак, Урганту и Коке пришлось объясняться из-за гонораров от Блиновской

Mash: Собчак и Ургант объяснили налоговой поступление гонораров от блогерши Блиновской

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Телеведущей Ксении Собчак, шоумену Ивану Урганту, певице Клаве Коке и лидеру группы «Звери» Роме Билыку пришлось объясняться с Федеральной налоговой службой из-за гонораров, которые они получили от блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все эти звезды четыре года назад участвовали в праздновании сорокалетия блогерши — Собчак и Ургант вели мероприятие, а Клава Кока и «Звери» выступали. Праздник обошелся Блиновской в 119 миллионов рублей.

Как выяснило следствие, оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской. Артисты передали внутреннюю документацию своих компаний, касающуюся этих выплат, налоговой службе.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

13 апреля Shot писал, что Алексей Блиновский решил отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО.

Ранее следствие попросило продлить арест Блиновской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами