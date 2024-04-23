Собчак, Урганту и Коке пришлось объясняться из-за гонораров от Блиновской

Телеведущей Ксении Собчак, шоумену Ивану Урганту, певице Клаве Коке и лидеру группы «Звери» Роме Билыку пришлось объясняться с Федеральной налоговой службой из-за гонораров, которые они получили от блогерши Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все эти звезды четыре года назад участвовали в праздновании сорокалетия блогерши — Собчак и Ургант вели мероприятие, а Клава Кока и «Звери» выступали. Праздник обошелся Блиновской в 119 миллионов рублей.

Как выяснило следствие, оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской. Артисты передали внутреннюю документацию своих компаний, касающуюся этих выплат, налоговой службе.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.

13 апреля Shot писал, что Алексей Блиновский решил отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО.

Ранее следствие попросило продлить арест Блиновской.