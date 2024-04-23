Любимого кота Куклачева не пустили в больницу к дрессировщику

Любимого кота Юрия Куклачева по кличке Матроскин не пустили в больницу к дрессировщику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал сын артиста Дмитрий, Куклачеву хотели устроить сюрприз и привезти восьмилетнего Матроскина, которого артист когда-то подобрал на улице и сделал звездой. Он, уточнили близкие, по-особенному мурлычет и напоминает валенок. Однако врачи не разрешили.

После инфаркта и операции, по данным канала, Куклачев чувствует себя лучше. Он ежедневно занимается зарядкой, делает упражнения для укрепления сердца и мышц. Врачи отмечают у него положительную динамику состояния, однако сил пока у артиста мало. После консилиума врачи решили выписать Куклачева из больницы к Пасхе — к 5 мая.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

17 апреля сообщалось, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что врачи оценивали его состояние как стабильное, а сам дрессировщик хотел скорее вернуться к работе.

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