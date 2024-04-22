Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кормухина объяснила, почему не считает Шнурова музыкантом

Певица Кормухина упрекнула Шнурова в цинизме и отсутствии интеллекта

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Заслуженная артистка России, рок-певица Ольга Кормухина объяснила, почему не считает лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова музыкантом. Ее цитирует aif.ru.

По словам Кормухиной, она не представляет себе образованного и интеллектуального человека на концерте Шнурова.

«Для меня, например, интеллектуал — это человек, который понимает, что Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) — это не выдающийся писатель, Никас Сафронов, как бы я к нему ни относилась, не выдающийся художник. И Шнуров не выдающийся музыкант», — сказала она, заявив, что у Шнурова якобы нет уважения к своей профессии.

Певица также указала на нецензурные стихи Александра Пушкина, который, уверена она, не спешил обнародовать такие произведения.

«Да, можно хулиганить, иногда падать, выругаться в сердцах, когда по-другому не понимают, можно из хулиганства, рассказывая анекдот (хотя я считаю, что и этого допускать нельзя), вставить матерное словечко. Но когда ты обнародуешь такие вещи, это уже говорит о степени твоего цинизма — а цинизм и интеллект, тот интеллект, который я имею в виду — вещи несовместные», — заключила она.

Накануне Кормухина стала членом Союза десантников России, а также артистку наградили медалью «За участие в специальной военной операции».

Ранее Сергей Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами