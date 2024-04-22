Разин рассказал рецепт здоровья музыкантов «Ласкового мая»

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал рецепт здоровья музыкантов коллектива. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Разина, группа «Ласковый май» не болела в течение пяти лет, давая по пять концертов в день.

«Потому что был «рецепт Разина». Если кто-то хоть на минуту почувствовал недомогание, он моментально подвергался следующему: две ложки малины, лимон, который мы резали мелко, и порошок от простуды, так каждые четыре часа», — уточнил он.

Накануне Разин заявил о планах «подтянуть глаза» по примеру актера Брэда Питта.

«Мой одногодка, который также недавно отпраздновал 60-летие, Брэд Питт, сделал пластическую операцию. Именно после 60 лет он подтянул глаза, нос, сделав его корректным. Одним словом, он преобразился, стал немножко лучше», — отметил Разин.

Ранее Эминем отпраздновал 16 лет трезвости.