Ида Галич вспомнила, как ее отец ел красную икру без масла из-за отсутствия денег

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале вспомнила, как ее родители не могли позволить себе хлеб с маслом из-за финансовых трудностей.

Она рассказала, что в тяжелые для их семьи времена ее отец учился в военной академии в Санкт-Петербурге. В 90-е у многих не было денег, поэтому приходилось себя ограничивать. Галич вспомнила, как один из друзей отца прислал ему с Дальнего Востока банку красной икры, которую мать Галич положила отцу на работу в качестве обеда.

«На хлеб и масло не было денег, поэтому на работу в перекус мама положила ему ложку и этот ценный подарок. Папа рассказывал, что все вокруг думали: «Вот эти Галичи зажиточные — икру ложкой едят», — написала Галич.

Артистка также сопроводила пост видеороликом, на котором она в вечернем платье ест черную икру ложкой из банки в одном из ресторанов Дубая.

Недавно Ида Галич снялась в элегантном образе в Дубае. Она предстала перед камерой в черном сияющем макси-платье с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Блогерша дополнила наряд серьгой и бриллиантовым браслетом.

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