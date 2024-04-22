Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Дибров рассказал, как новое хобби помогает ему бороться с последствиями инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров занялся шитьем, чтобы развивать мелкую моторику рук

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров на шоу «Ты не поверишь» рассказал, что увлекся шитьем из-за перенесенного четыре года назад инсульта.

По словам экс-ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?», он взялся за нитку с иголкой после слов врачей о необходимости развивать мелкую моторику рук. Дибров увлекся шитьем и даже пошил собственные штаны всего за четыре дня. Артист с улыбкой похвастался, что умеет вышивать даже крестиком.

«Если бы кто-нибудь предложил мне поработать с этим делом, я бы с удовольствием. Но я бы не шил, я бы их придумывал. Это очень трудная работа», — отметил Дибров.

Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей супругой в Ростове-на-Дону, Полина Наградова (в девичестве. — Газета.Ru) тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель стала женой 49-летнего телеведущего.

У пары трое общих детей: Александр, Федор и Илья. У Дмитрия Диброва также есть сын Денис от первого брака и дочь Лада от второго, а в январе 2019 года телеведущий стал дедом, у него родилась внучка Мия.

Ранее Мизулиной предложили выпустить свою рэп-песню как пример для музыкантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами