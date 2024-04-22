Дмитрий Дибров рассказал, как новое хобби помогает ему бороться с последствиями инсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров на шоу «Ты не поверишь» рассказал, что увлекся шитьем из-за перенесенного четыре года назад инсульта.

По словам экс-ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?», он взялся за нитку с иголкой после слов врачей о необходимости развивать мелкую моторику рук. Дибров увлекся шитьем и даже пошил собственные штаны всего за четыре дня. Артист с улыбкой похвастался, что умеет вышивать даже крестиком.

«Если бы кто-нибудь предложил мне поработать с этим делом, я бы с удовольствием. Но я бы не шил, я бы их придумывал. Это очень трудная работа», — отметил Дибров.

Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей супругой в Ростове-на-Дону, Полина Наградова (в девичестве. — Газета.Ru) тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель стала женой 49-летнего телеведущего.

У пары трое общих детей: Александр, Федор и Илья. У Дмитрия Диброва также есть сын Денис от первого брака и дочь Лада от второго, а в январе 2019 года телеведущий стал дедом, у него родилась внучка Мия.

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