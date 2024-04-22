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Стало известно, зачем Киркоров и Басков выступали перед молдавской оппозицией

Продюсер Рудченко: Киркоров хотел поддержать оппозицию Молдавии своим пением

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Максим Блинов/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему Филипп Киркоров и Николай Басков выступали на съезде молдавских оппозиционеров.

«Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру», — напомнил Рудченко.

Продюсер также напомнил, что культура и искусство являются формой «мягкой силы». В связи с этим Рудченко выразил мнение, что Киркоров и Басков решили выступить перед молдованами, чтобы не «потерять» их, как «было с большей частью населения Украины».

20 апреля менеджер агентства по организации праздников рассказал, что россияне стали чаще звать на корпоративы исполнителей песен 90-х и шансона, нежели Филиппа Киркорова и Николая Баскова. 18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.

Ранее Григорий Лепс заявил, что его половой орган стал меньше после пластики.

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