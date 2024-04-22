Киркоров высказался о звездах, отрекшихся от России

Знаменитый российский артист Филипп Киркоров, комментируя решение некоторых звезд покинуть Россию, заявил, что ему обидно терять друзей. Об этом певец заявил в эфире телеканала НТВ.

«Обидно терять друзей. Столько было хорошего с Данилко, Ириной Билык. Приезжали в Россию, несмотря ни на что. Они все прекрасно существовали здесь, пели, когда я ездил в Крым», — сказал Киркоров.

До этого Киркоров рассказал, как разрушился его брак с Аллой Пугачевой. Артист думал, что ничто не сможет разрушить их отношения, но молодой комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) увел его избранницу.

20 апреля менеджер агентства по организации праздников рассказал, что россияне стали чаще звать на корпоративы исполнителей песен 90-х и шансона, нежели Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.

Ранее Пригожин рассказал о подарке от Киркорова на свое 55-летие.