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Влад Соколовский сыграл свадьбу

Певец Влад Соколовский женился на Ангелине Сурковой

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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Влад Соколовский сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сыграл свадьбу с моделью Ангелиной Сурковой.

Соколовский опубликовал снимки и ролики с церемонии бракосочетания. Поклонники, друзья и коллеги поздравили пару с торжеством в комментариях.
«Любовь», — написала Суркова.

Соколовский и Суркова устроили электронный фестиваль на террасе клуба в честь свадьбы. Пара продавала билеты на свое торжество за 2500 рублей. Певец заявлял, что никаких подарков им не нужно, главное прийти с хорошим настроением. Также молодожены устроили закрытую вечеринку для друзей и семьи.

Соколовский сделал предложение Сурковой в июле 2022 года через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Певец рассказывал, что они собираются отпраздновать торжество в Италии.

Соколовский признавался, что волновался «как мальчишка» и с трепетом ждал положительного ответа от возлюбленной. По словам Сурковой, она была тронута такими сильными эмоциями Влада и, не раздумывая, согласилась стать его женой.

Ранее Соколовский заступился за русскую версию сериала «Постучись в мою дверь».

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